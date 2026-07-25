LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale a Macao
La semifinale di Nations League femminile di volley tra Italia e Brasile si sta giocando a Macao. La partita è in corso con il Brasile che schiera in campo le giocatrici Rosamaria, Diana, Bergmann, Roberta, Luzia e Ana Cristina. La diretta è disponibile con aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Cina e Turchia, iniziata alle 13.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 13.30 9.58 Brasile con Rosamaria, Diana, Bergmann, Roberta, Luzia e Ana Cristina. 9.57 Confermato il sestetto titolare dell’Italia: Orro-Antropova, Sylla-Nervini, Danesi-Fahr, libero Fersino. 9.55 Inno brasiliano. 9.54 Inno nazionale italiano. 9.52 La Nations League, sino allo scorso decennio, si chiamava Grand Prix. E lì il Brasile deteneva il record di vittorie: ben 12. 9.50 L’Italia insegue il quarto titolo in Nations League, il terzo consecutivo. Per il Brasile sin qui quattro piazze d’onore (2019, 2021, 2022, 2025), ma nessuna affermazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
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