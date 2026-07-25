LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia la semifinale a Macao

Notizia in breve

La semifinale di Nations League femminile di volley tra Italia e Brasile si sta giocando a Macao. La partita è in corso con il Brasile che schiera in campo le giocatrici Rosamaria, Diana, Bergmann, Roberta, Luzia e Ana Cristina. La diretta è disponibile con aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Cina e Turchia, iniziata alle 13.30.