Una donna ha completato la quinta seduta di chemio, dicendo: “Ce la farò per le mie bimbe”. Accanto a lei, il padre si è rasato a metà testa in segno di solidarietà. La donna indossa una mascherina FFP2 bianca e un foulard blu con motivi geometrici. È stata fotografata all’aperto, con la luce del sole che illumina la scena.

La luce del sole all’aperto, una mascherina protettiva ffp2 bianca a coprire parzialmente il viso e un foulard blu con motivi geometrici ad avvolgere il capo. Si presenta così Natalia Paragoni sui propri canali social, documentando l’uscita dall’ospedale dopo essersi sottoposta all’ennesimo ciclo di infusioni per curare il tumore. L’ex volto di “Uomini e Donne “, supportata dal compagno Andrea Zelletta e dai parenti stretti, continua a utilizzare il proprio profilo come un diario clinico e personale, mantenendo un approccio comunicativo fattuale e a tratti ironico. Subito dopo aver concluso la seduta ospedaliera, l’influencer ha scelto di condividere con i propri follower un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Natalia Paragoni alla quinta seduta di chemio: “Ce la farò per le mie bimbe”. E suo padre si rasa a metà per solidarietà

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