Il padre di Natalia Paragoni si è rasato a metà testa in segno di solidarietà durante il quinto ciclo di chemio della figlia, che combatte contro il Linfoma di Hodgkin. La ragazza prosegue il trattamento con supporto costante dalla famiglia, che le offre conforto e momenti di allegria. La storia si svolge nel contesto di un percorso di cure e controlli medici, senza ulteriori dettagli su diagnosi o trattamenti specifici.

Natalia Paragoni continua a combattere contro il Linfoma di Hodgkin, intraprendendo un percorso fatto di chemio, diagnosi e controlli. Una strada che sta percorrendo accompagnata dalla sua famiglia che non smette di sostenerla e regalarle sorrisi capaci di cancellare la paura. Ed è così che il papà della modella ha deciso di rasarsi la testa a metà dopo che Natalia si è sottoposta alla sua quinta chemio. Natalia Paragoni e il gesto commovente del papà: si rasa la testa a metà. A raccontarlo è stata la stessa Natalia Paragoni che nelle Stories di Instagram si è mostrata fuori dall’ospedale. Nell’immagine pubblicata dall’influencer la vediamo con mascherina e foulard in testa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Natalia Paragoni, il toccante gesto del papà: si rasa la testa a metà dopo il 5 ciclo di chemio

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