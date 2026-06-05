Un linfonodo ingrossato ha portato all’indagine che ha rivelato un linfoma di Hodgkin. L’influencer ha annunciato di dover affrontare questa malattia, dichiarando di voler combattere per sé e per le sue figlie. La notizia è stata comunicata sui social, dove ha condiviso la sua lotta e il suo stato di salute. La diagnosi è stata confermata da esami medici specifici.

Roma, 5 giugno 2026 – Un linfonodo ingrossato e poi la diagnosi più temuta. L’influencer Natalia Paragoni ha rivelato il motivo della sua assenza dai social: proprio prima di dare alla luce la sua seconda bimba, la 28enne ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che si origina dai globuli bianchi, in particolare dai linfociti B. È raro ma colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 30 anni, come Natalia. L’ex protagonista di Uomini e Donne ne parla oggi sul suo profilo Instagram, dove posta anche una foto dal letto di ospedale. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Natalia Paragoni: “Ho un linfoma di Hodgkin, devo farcela per le mie bimbe e per me”

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Natalia Paragoni ha un tumore: «Ho iniziato la chemioterapia. Ce la devo fare per le bimbe»

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