Dopo aver completato il quinto ciclo di chemioterapia per il linfoma di Hodgkin, Natalia Paragoni ha condiviso un gesto di sostegno da parte del padre. Quest’ultimo si è rasato metà della testa come segno di vicinanza nei confronti della figlia. La vicenda ha suscitato reazioni positive e commozione tra gli utenti sui social media. La storia si è diffusa online, evidenziando il gesto di solidarietà familiare durante il percorso di cura.

Natalia Paragoni continua il percorso di cure contro il linfoma di Hodgkin e racconta un momento che ha emozionato migliaia di persone. Dopo il quinto ciclo di chemioterapia, il padre ha deciso di rasarsi metà della testa per dimostrarle vicinanza e sostegno. Un gesto simbolico che ha fatto il giro dei social e che conferma quanto la famiglia sia un punto di riferimento fondamentale durante la battaglia contro la malattia. Natalia Paragoni e la battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Natalia Paragoni sta affrontando con grande determinazione uno dei momenti più difficili della sua vita. L’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi influencer aveva raccontato nei mesi scorsi di aver scoperto, durante la gravidanza della sua seconda figlia, di essere affetta da un linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che interessa il sistema linfatico. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Natalia Paragoni affronta il quinto ciclo di chemioterapia: il gesto commovente del padre conquista il web

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Natalia Paragoni: «Dopo la diagnosi di linfoma la vita cambia, un passo alla volta»

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Temi più discussi: Natalia Paragoni: il padre si rasa metà della testa per sostenerla nella lotta contro il linfoma di Hodgkin; Natalia Paragoni aggiorna sulle cure: La terapia sta funzionando; Natalia Paragoni appare in video con la testa rasata: il sorriso con cui affronta la malattia tocca il cuore di milioni di persone; Natalia Paragoni, il padre si rasa la testa per sostenerla durante la chemioterapia.

Natalia Paragoni, il padre si rasa la testa per sostenerla durante la chemioterapiaIl padre di Natalia Paragoni si rade metà testa per supportare l'influencer durante il ciclo di chemioterapia. Lei combatte un linfoma di Hodgkin scoperto in gravidanza. emmepress.com

Natalia Paragoni: il padre si rasa metà della testa per sostenerla nella lotta contro il linfoma di HodgkinLa battaglia contro il linfoma di Hodgkin si affronta un giorno dopo l’altro, cercando di trovare la forza di sorridere anche nei momenti più difficili. Natalia Paragoni affronta ... ilmattino.it