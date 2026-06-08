Una donna in cura per il linfoma di Hodgkin ha condiviso un gesto con la figlia durante la chemio, suscitando commozione. La donna, affetta da questa forma di tumore del sistema linfatico, sta affrontando il trattamento. Il linfoma di Hodgkin colpisce i globuli bianchi e, se diagnosticato e trattato subito, ha alte percentuali di guarigione. La storia è diventata virale sui social, con molti che hanno commentato il gesto tra madre e figlia.

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che colpisce i globuli bianchi chiamati linfociti e sebbene sia una patologia seria, presenta tassi di guarigione elevati se diagnosticato tempestivamente e trattato adeguatamente. Per Natalia, tuttavia, la diagnosi è arrivata nel momento meno opportuno, quando il suo corpo e la sua mente erano concentrati sulla creazione di una nuova vita. Dopo il parto, la compagna di Andrea Zelletta ha dovuto affrontare una delle scelte più difficili: iniziare immediatamente il percorso di chemioterapia, rinunciando così ai primi momenti di intimità con la neonata che ogni madre desidera vivere pienamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Natalia Paragoni affronta la chemioterapia, poi il gesto con la figlia colpisce tutti (e racchiude un messaggio potente)

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mi sono ammalata nel 2013,mio figlio non aveva ancora 2 anni e vedere Natalia documentare il suo percorso non mi dà fastidio,anzi! Sono certa che per lei non è facile affrontare tutto questo con una bimba piccola e una neonata..forse i suoi video sono una x.com

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