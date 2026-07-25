Nasce con gravi lesioni perché non viene fatto il cesareo Il tribunale condanna l’ospedale vent’anni dopo | oltre 3 milioni di euro alla famiglia

Un bambino è nato con gravi lesioni a causa di un parto senza cesareo. Dopo più di vent’anni, un tribunale ha condannato l’ospedale e stabilito un risarcimento di oltre 3 milioni di euro alla famiglia. La causa legale si è protratta per due decenni, concentrandosi sulle condizioni del parto e sulle responsabilità dell’ospedale. La sentenza rappresenta la conclusione di un procedimento avviato per le lesioni riportate dal neonato alla nascita.

Dopo oltre vent’anni si chiude, almeno in primo grado, una lunga vicenda giudiziaria nata dalle gravi lesioni riportate da un bambino durante il parto. Il tribunale di Arezzo ha condannato l’ospedale a risarcire la famiglia con oltre 3 milioni di euro, ritenendo che i medici avrebbero dovuto intervenire con un cesareo dopo i primi segnali di sofferenza del feto. La famiglia ha scoperto solo molti anni dopo che le condizioni del figlio erano legate a quanto accaduto durante la nascita. Cos’è successo durante il parto. La vicenda risale a oltre vent’anni fa. La donna, alla sua prima gravidanza, era arrivata all’ospedale di Arezzo durante la notte, a travaglio già iniziato. 🔗 Leggi su Open.online

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PARTO NATURALE DOPO CESAREO

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