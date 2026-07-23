Dopo aver lavorato vent’anni a Roma, si è trasferita a Jesi e ha presentato immediatamente le dimissioni, chiedendo la Naspi. La richiesta è stata respinta dal tribunale, che ha confermato la validità del rapporto di lavoro e ha rigettato la richiesta di indennità di disoccupazione. La donna aveva deciso di lasciare l’azienda subito dopo il trasferimento, senza aspettare eventuali soluzioni alternative.

Aveva lavorato per vent'anni in un'azienda di Roma, salvo poi essere improvvisamente trasferita nella sede di Jesi, nelle Marche. Uno spostamento indigesto, tanto che poi soli cinque giorni la dipendente aveva deciso non solo di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, ma di chiedere anche la Naspi, motivando la scelta di andarsene con le difficoltà logistiche legate agli spostamenti tra l'abitazione, vicino alla capitale, e il luogo di lavoro. Ma per i giudici, la lavoratrice non avrà diritto all'indennizzo per la disoccupazione., Una storia (e una sentenza) destinata a far discutere, raccontata dal Corriere Adriatico e che ha per protagonista una donna il cui ricorso al tribunale di Velletri è stata respinta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Dopo vent'anni di lavoro a Roma viene trasferita a Jesi, si dimette subito e chiede la Naspi: no del tribunale

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Trasferita dopo 20 anni da Roma a Jesi, si dimette dopo 5 giorni: «Impossibile andare a lavorare»

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