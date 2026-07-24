Donna muore dopo un Tso il tribunale condanna l' ospedale | risarcimento da oltre 2 milioni

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è morta dopo essere stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio per un grave stato di agitazione psicofisica. L'ospedale è stato condannato dal tribunale a pagare un risarcimento superiore a 2 milioni di euro. La paziente è rimasta in coma e in stato vegetativo per circa diciotto mesi prima di spegnersi. La decisione giudiziaria si basa sulle responsabilità attribuite alla struttura sanitaria durante il trattamento.

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Massa, 24 luglio 2026 - Era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio per un grave stato di agitazione psicofisica. Quello che avrebbe dovuto essere un intervento di cura si trasformò invece nell'inizio di un drammatico calvario, conclusos i con la morte della paziente dopo quasi un anno e mezzo trascorso tra coma e stato vegetativo. Ora il Tribunale di Massa ha riconosciuto la responsabilità sanitaria del Nuovo Ospedale delle Apuane, condannando la struttura al risarcimento di oltre 2 milioni di euro in favore dei familiari della donna. La notizia è riportata da "Il Tirreno". La sentenza del Tribunale. La sentenza, firmata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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