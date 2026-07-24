Una donna è morta dopo essere stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio per un grave stato di agitazione psicofisica. L'ospedale è stato condannato dal tribunale a pagare un risarcimento superiore a 2 milioni di euro. La paziente è rimasta in coma e in stato vegetativo per circa diciotto mesi prima di spegnersi. La decisione giudiziaria si basa sulle responsabilità attribuite alla struttura sanitaria durante il trattamento.

Massa, 24 luglio 2026 - Era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio per un grave stato di agitazione psicofisica. Quello che avrebbe dovuto essere un intervento di cura si trasformò invece nell'inizio di un drammatico calvario, conclusos i con la morte della paziente dopo quasi un anno e mezzo trascorso tra coma e stato vegetativo. Ora il Tribunale di Massa ha riconosciuto la responsabilità sanitaria del Nuovo Ospedale delle Apuane, condannando la struttura al risarcimento di oltre 2 milioni di euro in favore dei familiari della donna. La notizia è riportata da "Il Tirreno". La sentenza del Tribunale. La sentenza, firmata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna muore dopo un Tso, il tribunale condanna l'ospedale: risarcimento da oltre 2 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zohreh's brave stand against Amir's threats; I will not withdraw the complaint!

Notizie e thread social correlati

Neonate scambiate per 48 ore, il tribunale condanna l’ospedale a pagare il risarcimentoUn errore in una clinica di Avellino ha portato a uno scambio di neonate durato quasi 48 ore.

Dimessa dall’ospedale, muore dopo pochi giorni: maxi risarcimento di oltre un milioneUna donna di 66 anni, dimessa dall’ospedale dopo quasi due settimane di ricovero, è tornata in fin di vita il giorno dopo e poi è deceduta.

Temi più discussi: Auto sulla folla a Modena, una donna muore dopo due mesi; L'auto sulla folla a Modena, muore dopo due mesi la donna 55enne rimasta ferita; Auto sulla folla a Modena, 55enne muore dopo due mesi; Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia.

Donna muore dopo un Tso, il tribunale condanna l'ospedale: risarcimento da oltre 2 milioniAccolta la domanda dei familiari della paziente deceduta dopo un anno e mezzo trascorso tra coma e stato vegetativo. Per il giudice la gestione clinica si discostò dalle buone pratiche assistenziali ... lanazione.it

Donna muore in Trentino un mese dopo il morso di una zecca. La vittima è una 76enne, fatale un'encefalite da zecca #ANSA x.com

Cade a terra durante un TSO, donna finisce in coma e muore 18 mesi dopo: risarcimento da 2 milioni di euro ai familiariEra stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio per un grave stato di agitazione psicofisica. Quello che avrebbe dovuto essere un intervento ... msn.com