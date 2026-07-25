Napoli violenza sessuale su 16enne | arrestato nigeriano

A Napoli, un uomo nigeriano irregolare è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver abusato di una ragazza di 16 anni. La giovane ha dato l’allarme, e i parenti hanno inseguito l’uomo prima che arrivassero le forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto sul luogo dell’accaduto.

Abusa di una 16enne, la ragazza lancia l’allarme, i parenti inseguono l’uomo, irregolare sul territorio, che viene arrestato dalla Polizia di Stato E’ successo a Napoli. La ragazzina – visibilmente spaventata dopo quanto accaduto – era con un gruppo di familiari all’interno della stazione centrale quando è stata presa di mira dall’uomo. L’arresto degli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria è stato convalidato dal giudice. Sono queste le “risorse” di cui parla la sinistra, le stesse che nel silenzio e nell’immobilismo complice del Comune continuano a rendere sempre più invivibili, pericolosi e degradati interi quartieri della città? Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo soggetto, che va immediatamente rimandato da dove è venuto». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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