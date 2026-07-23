Napoli 16enne denuncia una violenza sessuale alla Stazione Centrale | un arresto

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale presso la Stazione Centrale di Napoli. La giovane si trovava con alcuni familiari quando ha segnalato l’accaduto. La Polizia ferroviaria ha fermato un uomo coinvolto nell’episodio, e il giudice ha convalidato l’arresto.

La giovane si trovava con alcuni familiari nella Stazione Centrale di Napoli quando ha lanciato l’allarme. L’uomo è stato fermato dalla Polizia ferroviaria e l’arresto è stato convalidato dal giudice. Una ragazza di 16 anni avrebbe subito una violenza sessuale mentre si trovava con alcuni familiari all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Dopo la richiesta d’aiuto della giovane, un uomo è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice. L’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito, la sedicenne si trovava con un gruppo di parenti all’interno della stazione quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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