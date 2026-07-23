Violenza sessuale su una minorenne alla Stazione Centrale di Napoli | arrestato un uomo
Un uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato alla Stazione Centrale di Napoli, durante controlli in piazza Garibaldi. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di violenza sessuale su una minorenne. Le forze dell’ordine hanno agito nel corso di verifiche di routine e hanno fermato l’uomo subito dopo il fatto. La minorenne è stata assistita e trasportata in ospedale.
L'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in controlli mirati alla Stazione Centrale e in piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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