Violenza sessuale su una minorenne alla Stazione Centrale di Napoli | arrestato un uomo

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato alla Stazione Centrale di Napoli, durante controlli in piazza Garibaldi. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di violenza sessuale su una minorenne. Le forze dell’ordine hanno agito nel corso di verifiche di routine e hanno fermato l’uomo subito dopo il fatto. La minorenne è stata assistita e trasportata in ospedale.