Il club ha annunciato il rinnovo di contratto di Antonio Vergara fino al 2031. Il giocatore, originario di Napoli, continuerà a vestire la maglia azzurra per almeno altri otto anni. Di Lorenzo ha dichiarato di sperare che Vergara possa diventare capitano in futuro, anche se attualmente ricopre un ruolo importante nella squadra. Il rinnovo conferma la volontà di proseguire il percorso con il giocatore cresciuto nel settore giovanile.

Una vita in azzurro. E una storia che continua. Almeno fino al 2031, poi chissà. Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara, un figlio di Napoli che ce l'ha fatta e che adesso comincia un nuovo capitolo della sua storia in azzurro. E che potrebbe estendersi, con opzioni di rinnovo già stabilite, anche fino al 2034. Dopo aver percorso tutta la trafila nel settore giovanile e aver mosso i primi passi nei professionisti in prestito alla Reggiana, Antonio è esploso a Napoli a gennaio, sfruttando al meglio l'emergenza a centrocampo. Un gol da favola al Chelsea in Champions, poi il bis in campionato contro la Fiorentina. Sul più bello, però, anche Vergara è stato vittima di un infortunio che lo ha di fatto estromesso dal finale di stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Napoli, Vergara rinnova fino al 2031. Di Lorenzo: "Spero diventi capitano, ma ora ci sono io..."

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Napoli:Vergara rinnova fino al 2031, Lione:arriva Openda dalla Juventus.

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