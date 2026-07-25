Napoli Vergara rinnova fino al 2031 a due milioni netti l’anno È ufficiale
Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con Antonio Vergara, che sarà in vigore fino al 2031. L’accordo prevede un ingaggio di due milioni di euro netti all’anno. La firma prosegue la collaborazione tra il club e il calciatore, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club.
Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031. L’ingaggio sarà di due milioni netti l’anno. Napoli, ecco il rinnovo di Vergara. Si legge sul sito azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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