Napoli Vergara rinnova fino al 2031 a due milioni netti l’anno È ufficiale

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con Antonio Vergara, che sarà in vigore fino al 2031. L’accordo prevede un ingaggio di due milioni di euro netti all’anno. La firma prosegue la collaborazione tra il club e il calciatore, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club.