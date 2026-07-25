napoli ufficiale il rinnovo di vergara fino al 2031

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031, con un’opzione per un prolungamento. La società ha pubblicato la notizia sul proprio sito, confermando la durata del nuovo accordo. Il contratto riguarda le prestazioni sportive del calciatore, che rimarrà in squadra almeno fino a quella data.

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031. Napoli, ecco il rinnovo di Vergara. Si legge sul sito azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un’autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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