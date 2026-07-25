Il Napoli ha annunciato il rinnovo di contratto di Antonio Vergara, che sarà legato al club fino al 2031. Il talento del vivaio azzurro ha prolungato il suo accordo con la società, consolidando il suo ruolo nel settore giovanile. La firma rappresenta un passo importante per il futuro del giovane calciatore, che continuerà a svilupparsi con la maglia partenopea. Il club ha ufficializzato la collaborazione attraverso i canali ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il talento azzurro prolunga il suo legame con il club partenopeo. Il Napoli blinda uno dei giovani più promettenti del proprio vivaio. Antonio Vergara ha ufficialmente rinnovato il contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2031, con la possibilità di un ulteriore prolungamento. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Il Mattino. Dopo settimane di trattative e diversi contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del club, è arrivata la fumata bianca. Il rinnovo era ormai vicino e lo stesso Vergara aveva anticipato la conclusione positiva dell’accordo durante l’incontro con i tifosi a Dimaro. Il... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Dayitalianews.com - Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Antonio Vergara: contratto fino al 2031

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Napoli LIVE Allegri già si presenta! Vergara rinnova, poi le ultime su Zeballos

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, blindato Antonio Vergara: accordo per il rinnovo fino al 2031 e adeguamento di stipendioIl giocatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2031, con un adeguamento dello stipendio.

Leggi anche: Napoli, ufficiale il rinnovo di Vergara fino al 2031

Temi più discussi: Napoli, emergenza in difesa: Allegri vuole il suo pupillo Gatti, il ds Manna ha altre due opzioni; Buongiorno fuori a lungo, il Napoli compra in difesa: i nomi sulla lista di Manna; Calciomercato Napoli, ufficiale il ritorno di Ambrosino al Modena; Calciomercato Napoli, alla ricerca del sostituto di Buongiorno: la lista di Manna.

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, ufficiale il rinnovo di Antonio #Vergara: prolungamento di contratto fino al 2031 #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Vergara fino al 2031Tanti gli incontri e le telefonate tra l'agente e la dirigenza azzurra. Tra gli ultimi quello del giorno dell'arrivo di Massimiliano Allegri a Napoli, con Vergara che, insieme a ... ilmattino.it

Vergara prolunga il contratto con il Napoli: è ufficiale. I dettagli dell'accordoOra è ufficiale, Antonio Vergara ha prolungato il suo contratto con il Napoli. Questo, infatti, il comunicato ufficiale apparso sui canali del club: La SSC Napoli comunica di aver prolungato il cont ... corrieredellosport.it

Sarebbe questo l’XI del Napoli eventualmente con l’assenza di acquisti? Potrebbe lottare per lo scudetto? reddit