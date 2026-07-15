rinnovo vergara accordo col napoli fino al 2031

Il Napoli ha rinnovato il contratto con il centrocampista Antonio Vergara fino al 2031. L’accordo tra le parti è stato definito e ufficializzato, assicurando l’ingaggio del giocatore per le prossime stagioni. La firma rappresenta una mossa strategica per il club, che punta a consolidare il centrocampo con il calciatore. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club.

Il Napoli blinda Antonio Vergara e lo mette al centro del progetto per le prossime stagioni. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con il centrocampista per il rinnovo del contratto. La nuova intesa avrà una durata iniziale fino al 2031. All’interno dell’accordo saranno però inserite alcune opzioni. Il Napoli potrà esercitarle al termine di ogni stagione e prolungare il rapporto fino al 2034. Una formula che offre alla società un controllo a lungo termine sul futuro del calciatore. Conferma anche la fiducia maturata nei confronti di uno dei talenti cresciuti nel settore giovanile azzurro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il rinnovo prevede anche un adeguamento dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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