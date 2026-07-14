Calcio Napoli Vergara verso il rinnovo | accordo vicino fino al 2031

Il Calcio Napoli sta per rinnovare il contratto a Vergara, con un accordo che dovrebbe durare fino al 2031. Secondo fonti di stampa, un incontro tra il presidente, un dirigente e l’agente del giocatore ha portato a un’intesa di massima. La trattativa si sta concludendo e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Il giocatore rimarrà in squadra almeno per altri otto anni.

Secondo il Corriere dello Sport, il vertice tra De Laurentiis, Manna e l’agente Mario Giuffredi avrebbe portato all’intesa di massima con il Calcio Napoli. Possibile estensione di stagione in stagione fino al 2034. Antonio Vergara è sempre più vicino al rinnovo con il Calcio Napoli. Manca ancora il comunicato ufficiale del club, ma l’incontro andato in scena ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, avrebbe prodotto l’esito atteso. Le parti avrebbero trovato un accordo di massima in grado di soddisfare tutte le componenti coinvolte. Il rinnovo di Vergara rappresenterebbe un passaggio importante per il progetto tecnico del Napoli, che considera il centrocampista uno dei punti di riferimento della squadra per il presente e per il futuro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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