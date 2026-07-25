Napoli | ufficiale il rinnovo di Antonio Vergara
Il calciatore del Napoli Antonio Vergara ha firmato un nuovo contratto con il club. La notizia è stata confermata attraverso una nota ufficiale. Il rinnovo prosegue la collaborazione tra il giocatore e la squadra di proprietà di De Laurentiis. Non sono stati rivelati dettagli economici o durata dell’accordo. Vergara continuerà a vestire la maglia azzurra nelle prossime stagioni.
Il calciatore azzurro prolunga col club di De Laurentiis. È ufficiale il rinnovo contrattuale per il calciatore azzurro Antonio Vergara. Ecco la nota uffciale della. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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