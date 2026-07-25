Il Napoli ha scelto un giovane difensore di 21 anni come sostituto di Buongiorno, dopo il doppio infortunio che ha colpito la linea difensiva. Secondo il Corriere dello Sport, si tratta di Tiago Gabriel, che sta completando le pratiche di trasferimento. L’operazione a Buongiorno ha richiesto l’intervento chirurgico, lasciando vuoto nel reparto difensivo. Il club ha deciso di accelerare le trattative per assicurarsi il nuovo rinforzo.

Doppio infortunio in difesa spinge il Napoli a muoversi sul mercato: secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri accelerano per Tiago Gabriel dopo l’operazione a Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato sottoposto a intervento chirurgico e rimarrà fuori quattro o cinque mesi. Contemporaneamente, Sam Beukema continua a soffrire di problemi al tendine d’Achille, con rientro previsto solo a metà agosto. L’assenza prolungata di due centrali titolari costringe il Napoli a intervenire immediatamente sul mercato per non compromettere la difesa nella prossima stagione. Tiago Gabriel: il giovane centrale che convince Manna. Il direttore sportivo Manna ha individuato in Tiago Gabriel la soluzione principale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli, scelto il sostituto di Buongiorno: è un talento di 21 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, la lista dei convocati per Dimaro: scelto il sostituto di BuongiornoIl tecnico ha annunciato i 32 convocati per il ritiro di Dimaro, che inizia alle 18:00 allo stadio comunale di Carciato.

Napoli, il sostituto di Buongiorno è già in casa? Marianucci e Obaretin potrebbero restare fino a gennaioA causa dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli potrebbe decidere di mantenere in rosa Marianucci e Obaretin fino a gennaio.

Temi più discussi: Buongiorno out 4 mesi, ma Allegri ha fiducia nei suoi: il sostituto sarà interno; Il dottor Canonico non sarà più il medico del Napoli: scelto il sostituto - Il Mattino; Napoli, lista convocati per Dimaro: scelto il sostituto di Buongiorno; NAPOLI. Dalle soluzioni interne ai nomi del mercato: caccia al sostituto di Buongiorno.

- @SSCNapoli, # #: scelto il sostituto di Buongiorno, non mancano le sorprese Il Napoli ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderanno parte al #ritiro in Val di Sole. Tra le scelte di Allegri spicca il x.com

CdS – Infortunio Buongiorno, Manna ha scelto il sostituto: costa 20 milioniL'infortunio di Buongiorno è più pesante del previsto e il centrale azzurro rischia di tornare direttamente nel 2027. Cosi in casa Napoli si valuta la ... iamnaples.it

Napoli, i convocati per Dimaro: scelto il sostituto di Buongiorno. Non mancano le sorpreseLa stagione del Centenario del Napoli è ufficialmente partita. I due pullman societari con a bordo squadra e staff tecnico hanno raggiunto il quartier generale a Dimaro, pronti a dare il via al primis ... msn.com