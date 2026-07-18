L’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe portare il Napoli a investire su un altro difensore, o a puntare sui calciatori già in casa. La Gazzetta dello Sport scrive che Marianucci e Obaretin potrebbero rimanere in azzurro almeno fino a gennaio, se gli azzurri non riuscissero a prendere un ulteriore difensore centrale. In ritiro a Dimaro, però, Allegri sta provando Rafa Marin al posto di Buongiorno. Tutto è ancora da valutare, dunque. Il Napoli alla ricerca del sostituto di Buongiorno, infortunato. Scrive Vincenzo D’Angelo sull’edizione odierna del quotidiano: Allegri sta lavorando in ritiro con Marianucci e Obaretin, giovani che potrebbero anche dimostrare di poter rimanere in rosa almeno fino a gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, il sostituto di Buongiorno è già in casa? Marianucci e Obaretin potrebbero restare fino a gennaio

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