Napoli il sostituto di Buongiorno è già in casa? Marianucci e Obaretin potrebbero restare fino a gennaio

Da ilnapolista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli potrebbe decidere di mantenere in rosa Marianucci e Obaretin fino a gennaio. La società valuta se acquistare un nuovo difensore o affidarsi ai giocatori già presenti. Secondo quanto riportato, i due giovani difensori italiani potrebbero proseguire con la squadra almeno per altri mesi, a meno che non venga trovato un rinforzo sul mercato.

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L’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe portare il Napoli a investire su un altro difensore, o a puntare sui calciatori già in casa. La Gazzetta dello Sport scrive che Marianucci e Obaretin potrebbero rimanere in azzurro almeno fino a gennaio, se gli azzurri non riuscissero a prendere un ulteriore difensore centrale. In ritiro a Dimaro, però, Allegri sta provando Rafa Marin al posto di Buongiorno. Tutto è ancora da valutare, dunque. Il Napoli alla ricerca del sostituto di Buongiorno, infortunato. Scrive Vincenzo D’Angelo sull’edizione odierna del quotidiano: Allegri sta lavorando in ritiro con Marianucci e Obaretin, giovani che potrebbero anche dimostrare di poter rimanere in rosa almeno fino a gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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