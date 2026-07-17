Il tecnico ha annunciato i 32 convocati per il ritiro di Dimaro, che inizia alle 18:00 allo stadio comunale di Carciato. Tra i presenti, non figura Alessandro Buongiorno, che si trova in consulto specialistico al ginocchio destro. La sua assenza comporta un cambio nelle scelte difensive del tecnico.

Allegri ha diramato i 32 convocati per il ritiro di Dimaro, che inizia questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio comunale di Carciato. L’assenza di Alessandro Buongiorno, impegnato in consulti specialistici al ginocchio destro, ridisegna completamente le strategie difensive del tecnico. Nosa Edward Obaretin diventa il sostituto naturale del centrale assente, chiamato a garantire continuità tattica nelle prime partitelle della preparazione estiva. Obaretin: dalla cessione al ruolo da titolare a Dimaro. Il giovane difensore classe 2003, reduce da una stagione in prestito, era stato destinato a una nuova esperienza fuori Napoli. L’infortunio di Buongiorno cambia tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, la lista dei convocati per Dimaro: scelto il sostituto di Buongiorno

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