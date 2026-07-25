Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, i giocatori del Napoli hanno dichiarato che Lobotka non pensa al contratto e si sente parte di una famiglia, mentre Di Lorenzo ha espresso il desiderio di chiudere la carriera con questa maglia. Il club si prepara alla nuova stagione sotto la guida di Allegri, con i leader che hanno parlato alla stampa. La squadra si sta allenando intensamente in vista delle prossime competizioni.

Napoli, Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato dal ritiro di Dimaro per presentare la nuova stagione. Dal ritiro estivo di Dimaro-Folgarida, il Napoli lavora a pieno ritmo per preparare la nuova stagione sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. A fare il punto sulla preparazione, sulle nuove metodologie di allenamento e sugli obiettivi del club azzurro sono stati il centrocampista Stanislav Lobotka e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Lobotka: “Napoli è una famiglia, con Allegri un piacere lavorare”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stanislav Lobotka ha espresso parole di grande stima nei confronti del nuovo allenatore e ha ribadito il suo forte legame con l’ambiente partenopeo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, parlano i leader. Lobotka: «Non penso al contratto, qui è la mia seconda famiglia», Di Lorenzo: «Mi piacerebbe chiudere la carriera con questa maglia»

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