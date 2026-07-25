Lobotka | Napoli la mia seconda famiglia Allegri porta tanta energia

Stanislav Lobotka ha detto che il Napoli si sente come una seconda famiglia. Ha anche commentato l’energia portata dall’allenatore avversario durante le partite. Il centrocampista ha aggiunto che la prima gara non è andata come sperato, ma che il team si sta allenando intensamente per migliorare in vista dei prossimi incontri.

Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Ovviamente nella prima partita non abbiamo giocato come volevamo, ma ci stiamo allenando duramente e stiamo migliorando la nostra condizione in vista delle prossime partite. La cosa che mi ha impressionato di Allegri è la voglia di giocare con la palla, durante gli allenamento è una cosa sempre positiva, poi sorride molto, porta una bella energia, è un piacere lavorare con lui. Centrocampo? Non cambia giocare a 2 o a 3: io voglio dare sempre il mio meglio, è un piacere giocare per il Napoli e sarò pronto in ogni caso, anche perché è più importante il gioco della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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