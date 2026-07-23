Dal ritiro dell’Inter, Lavelli ha dichiarato di voler crescere con la maglia nerazzurra. Ha aggiunto che Pio gli fornisce consigli utili per migliorare e svilupparsi. Il giovane si concentra sui propri obiettivi e sulla possibilità di apprendere dai membri della squadra. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del suo percorso o sulle sue aspettative future.

di Francesco Aliperta Intervistato dal ritiro dell’Inter, il giovane Matteo Lavelli ha parlato così della sua esperienza in Prima Squadra e degli obiettivi che vuole raggiungere. Aggregato alla prima squadra dell’ Inter durante il ritiro in Germania, Matteo Lavelli ha fatto il punto sul proprio percorso e sulle prospettive future. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SUL SUO PERCORSO – «Sono ancora all’inizio e so di avere tanta strada davanti. Mi piacerebbe continuare a crescere con questa maglia, anche se al momento non ho ancora certezze su quello che sarà il mio futuro». SULLA PRIMA SQUADRA – «Ho ancora moltissimo da imparare. Allenarsi e giocare accanto a calciatori di questo livello è un’occasione enorme: cerco di osservarli il più possibile e di prendere qualcosa da ciascuno di loro». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Lavelli si racconta dal ritiro dell’Inter: «Mi piacerebbe crescere con questa maglia. Pio mi dà diversi consigli che possono aiutarmi molto»

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