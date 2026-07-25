L'agente di Lukaku ha annunciato che il giocatore non può più fare il riserva, segnalando la fine del suo percorso nel Napoli. In un’intervista, ha difeso la posizione dell’attaccante, sottolineando la sua necessità di un ruolo da titolare. La situazione tra il giocatore e la squadra si è complicata, con il club che sembra disposto a trovare una nuova sistemazione per Lukaku. Nessuna conferma ufficiale su un trasferimento imminente.

Tira aria pesante intorno all’attaccante belga. Il matrimonio Napoli-Lukaku è ormai giunto al capolinea, come ha fatto intendere l’agente del giocatore, Federico Pastorello che, in una intervista a Sky Sport, ha difeso lo status del suo assistito rivendicandone la titolarita’ in un reparto affollato. NAPOLI-LUKAKU: LE PAROLE DELL’AGENTE DEL BELGA “ Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. Romelu è un giocatore straordinario e l’ha dimostrato., è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che testimoniano come il Napoli non voglia puntare più su di lui, soprattutto per ragioni economiche, visto l’ingaggio di circa sei milioni percepito dal belga. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Napoli-Lukaku, l’agente del belga annuncia l’addio: “Non può fare la riserva”

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L’agente di #Lukaku spinge Romelu via da #Napoli: Uno come lui non può fare la riserva L’agente insistite: Romelu non rimane dove non è voluto x.com

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