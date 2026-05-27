Romelu Lukaku resta al Napoli solo se arriva Allegri: la dirigenza ha preso le distanze dall’attaccante belga dopo episodi che hanno compromesso il rapporto, rendendo la permanenza tutt’altro che scontata. Lukaku e il Napoli: il muro della dirigenza. La situazione è tesa. Come rivela Sport Mediaset, certi comportamenti di Lukaku hanno irritato gli azzurri, creando una frattura che il semplice calcio non basta a ricucire. Il belga vuole restare e spera di restare come dichiarato da lui stesso, ma la volontà del giocatore non è più sufficiente quando la società ha deciso di prendere le distanze. La permanenza non è impossibile, ma dipende da una sola variabile: la scelta dell’allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la permanenza di Lukaku resta un mistero: il belga può restare ad una sola condizione!

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Napoli, caso Lukaku: l'attaccante resta in Belgio

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