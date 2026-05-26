Il procuratore di Lukaku ha confermato che il calciatore non resterà a Napoli. La decisione sulla sua partenza è stata comunicata ufficialmente. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi della separazione. La situazione contrattuale del giocatore e le trattative con altri club non sono state rese pubbliche. La notizia riguarda esclusivamente la conclusione dell’esperienza di Lukaku con il club partenopeo.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più incerto. A lasciarlo intuire è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal Maybourne Riviera Hotel di Montecarlo. Il procuratore del centravanti belga ha aperto concretamente alla possibilità di nuovi scenari in vista dell’estate: “Sul futuro di Lukaku sono in corso delle riflessioni. Romelu ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma tante cose sono cambiate”. Tra i fattori che potrebbero incidere sulla decisione ci sarebbero sia l’addio di Antonio Conte sia le strategie offensive del club azzurro. “Credo che la società riscatterà Hojlund e non penso che il Napoli voglia avere in rosa due attaccanti di questo livello”, ha spiegato Pastorello. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku-Napoli, sarà addio. Il procuratore conferma la partenza del belga

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Napoli-Lukaku, il Club commenta la situazione

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