Due giocatori del Napoli hanno lasciato il club a titolo definitivo: Hasa e Zerbin. Contestualmente, Ambrosino è stato ceduto in prestito al Modena. La società continua a lavorare sul mercato, ma prima di acquistare nuovi calciatori, deve ridurre la rosa, che attualmente conta un numero elevato di elementi. La squadra si prepara quindi a fare spazio per eventuali nuovi arrivi richiesti dall’allenatore.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma prima di affondare il colpo sui rinforzi richiesti da Massimiliano Allegri è chiamato a sfoltire una rosa attualmente molto ampia. Il direttore sportivo Giovanni Manna, come ribadito anche nei giorni scorsi dal ritiro di Dimaro, sta portando avanti un lavoro parallelo: da un lato le trattative per rafforzare l’organico, dall’altro la cessione dei calciatori che avranno meno spazio nella prossima stagione. Nelle ultime ore il club azzurro ha ufficializzato tre operazioni in uscita. La SSC Napoli ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Luis Hasa e Alessio Zerbin al Frosinone, due trasferimenti che consentono ai calciatori di trovare maggiore continuità e al club di alleggerire una rosa destinata a cambiare ancora nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Napoli: Hasa e Zerbin salutano a titolo definitivo, Ambrosino in prestito al Modena

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