Napoli fuori un altro | Ambrosino ritorna al Modena in prestito

Notizia in breve

Il Napoli ha ufficializzato il ritorno in prestito di Ambrosino al Modena. L’attaccante, che era già stato in passato con il club emiliano, si trasferisce nuovamente in prestito. La società partenopea sta proseguendo con le operazioni di cessione di giocatori considerati esuberi, senza specificare la durata dell’accordo. L’annuncio è stato comunicato tramite i canali ufficiali del club.