Napoli fuori un altro | Ambrosino ritorna al Modena in prestito

Da ilnapolista.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha ufficializzato il ritorno in prestito di Ambrosino al Modena. L’attaccante, che era già stato in passato con il club emiliano, si trasferisce nuovamente in prestito. La società partenopea sta proseguendo con le operazioni di cessione di giocatori considerati esuberi, senza specificare la durata dell’accordo. L’annuncio è stato comunicato tramite i canali ufficiali del club.

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Il Napoli continua nel suo lento piazzamento di esuberi. Adesso, è il turno di Ambrosino, che ritorna in prestito al Modena. I dettagli. Napoli, ceduto Ambrosino. Si legge sul sito azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al Modena Football Club 2018. In bocca al lupo, Giuseppe!” I dettagli dell’affare. Nicolò Schira su X svela la particolarità di questo prestito: “ Ora è ufficiale! Giuseppe Ambrosino al M odena dal Napoli in prestito con opzione d’acquisto che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. Contratto fino al 2031 (1+4). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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