Hasa e Zerbin passano al Frosinone a titolo definitivo, lasciando il Napoli. La notizia è stata comunicata dal ds del Frosinone, Renzo Castagnini, durante una trasmissione televisiva. Entrambi i giocatori non sono stati ceduti in prestito, ma con accordo definitivo tra le parti. La cessione rientra nelle operazioni di riduzione della rosa del club azzurro.

Il Napoli prosegue con l’opera di sfoltimento della rosa. A lasciare il club azzurro Alessio Zerbin ed Hasa, entrambi via a titolo definitivo. A darne notizia, il ds del Frosinone Renzo Castagnini a Stile tv. “ Manna ha tanti giocatori da mandare via, due li abbiamo presi noi, ma le squadre oggi sono un po’ troppo piene di giocatori. Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato tutto col Napoli e con i giocatori. Zerbin negli ultimi anni ha fatto la Serie A e l’ha fatta bene, Hasa è un giovane interessate e pensiamo possa fare bene. Ha fatto un ottimo campionato a Carrara, noi dobbiamo lavorare così e lo facciamo per scelta e blasone del club che ha sempre fatto questo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli fa spazio, Hasa e Zerbin al Frosinone a titolo definitivo (e non in prestito)

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