Napoli Di Lorenzo | Da parte di Allegri approccio positivo E parla del futuro
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha riferito che l’allenatore della Juventus ha mostrato un atteggiamento positivo durante gli incontri recenti. Non sono stati forniti dettagli sulle future strategie o sui piani della squadra. Di Lorenzo ha commentato anche sul suo ruolo, senza indicare cambiamenti imminenti o decisioni ufficiali riguardo alla sua posizione. La comunicazione si è concentrata sull’approccio generale dell’allenatore, senza ulteriori precisazioni.
Dimaro, 25 luglio 2026 - Passano gli anni, cambiano gli allenatori ma non il capitano del Napoli, che è sempre Giovanni Di Lorenzo: per celebrare una fedeltà che dura dal 2019 e già premiata a livello di palmares da 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana, il terzino - 305 presenze in azzurro con a referto 20 gol e 42 assist - si è presentato a Dimaro in conferenza stampa. Inevitabile partire, proprio da parte di chi è un autentico veterano della squadra, dal recente avvicendamento in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Le differenze tra Conte e Allegri e il futuro di Di Lorenzo in azzurro . "Sono giorni positivi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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