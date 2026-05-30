Allegri sta considerando una formazione con una difesa a quattro per il nuovo Napoli. Tra i giocatori in vista ci sono Di Lorenzo e Buongiorno, che potrebbero essere titolari. La scelta di Allegri si concentra su questi elementi per rafforzare la linea difensiva. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indicazioni puntano su questa possibile configurazione del reparto arretrato.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe ripartire da una difesa a quattro e da alcune gerarchie già abbastanza definite. Il reparto arretrato sarà uno dei punti centrali del lavoro estivo. L’obiettivo è dare maggiore equilibrio alla squadra e costruire una base più solida rispetto all’ultima stagione. Tra i pali, il nome indicato come possibile riferimento è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere potrebbe partire avanti nelle valutazioni della nuova gestione tecnica. Davanti a lui, sulla corsia destra, resta centrale Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è considerato una certezza per affidabilità, esperienza e continuità. A sinistra, invece, il Napoli guarda con interesse a Miguel Gutierrez. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Difesa Napoli, Allegri riparte da Di Lorenzo e Buongiorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allegri a Napoli riparte dal 4-3-3 e da Hojlund nuovo Morata

Allegri riparte dal Napoli? Di Marzio: “Nuovi contatti tra le parti”, ecco cosa sta succedendoSono in corso nuovi contatti tra le parti per un possibile ritorno di Allegri alla guida di una squadra di Serie A.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, il futuro con Allegri: colpi e idee per il ciclo azzurro; Napoli, Allegri riparte dal 4-3-3: De Bruyne guida il nuovo progetto, suggestione Vlahovic; TRIBUNA.COM * SERIE A: ALLEGRI RIPARTE DAL NAPOLI: DIFESA A TRE CONFERMATA, COME CAMBIA LA SQUADRA AZZURRA E 2 REBUS DA SCIOGLIERE; Alessandro Nesta verso il ritorno in panchina.

Il Mattino - Gila e Gatti nel mirino del Napoli: Allegri ha già scelto il modulo in difesaCalciomercato SSC Napoli, Max Allegri riparte dalla difesa a quattro, fa sapere l'edizione oggi in edicola de Il Mattino. E a proposito di difesa, fa due nomi che sarebbero nel mirino di Manna-Alleg ... msn.com

Sì è poi alla prima amichevole con il Lumezzane si presenta con la difesa a 5… x.com

Calciomercato Napoli, il futuro con Allegri: colpi e idee per il ciclo azzurroNon può ancora farlo, ma Max Allegri è pronto a indicare la strada. Nelle ultime ore sono andate avanti le macchine burocratiche che consentiranno all’ormai ex allenatore ... ilmattino.it