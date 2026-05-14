Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del Milan, evidenziando che l'allenatore Allegri non intende lasciare la squadra e che il suo contratto si rinnoverà automaticamente. Inoltre, si è parlato del ruolo di Furlani all’interno del club e della decisione di non affidare a Tare la posizione di direttore sportivo. Queste notizie riguardano le scelte strategiche e le variazioni nel management della società calcistica, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Il futuro del Milan resta uno dei temi più caldi di questo finale di stagione. Come lo scorso anno, c'è aria di una possibile rivoluzione, sia per la dirigenze, sia per la panchina, specialmente dopo le notizie di questa mattina su Allegri e Ibra (qui i dettagli). A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24. "Se Allegri conquisterà la Champions scatterà il rinnovo automatico di un anno a sei milioni netti per un totale di altri due anni. Non mi risulta che lui voglia farsi da parte". Questo è un passaggio importante, perché il Milan dovrebbe, nel caso, sostenere un esonero e i costi di due allenatori nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio sul futuro del Milan: “Allegri non si fa da parte. Tare non sarà il DS”

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