Le forze dell’ordine della provincia di Napoli hanno introdotto nuove auto elettriche nelle loro caserme, tra cui quella di Chiaia. Le vetture a zero emissioni sostituiscono i modelli tradizionali, segnando un passo verso la sostenibilità. La transizione ecologica riguarda anche altre unità dell’Arma, che stanno adottando veicoli più rispettosi dell’ambiente. La scelta si inserisce in un percorso di innovazione e attenzione all’impatto ambientale.

Dalla Terra dei Fuochi alle auto elettriche, l’Arma dei Carabinieri accelera la transizione ecologica nelle caserme della provincia di Napoli.. A Napoli sono arrivate già da tempo le prime vetture elettriche, le ultime sono state destinate alla Stazione Carabinieri di Chiaia. Un tassello di una strategia più ampia, tracciata dal Comando Generale, che punta su tecnologie avanzate e sostenibilità per una tutela del territorio sempre più moderna. Una policy istituzionale che coniuga tradizione e innovazione, ponendo la tutela ambientale al centro della propria missione. Un impegno che si traduce, anche a Napoli, in scelte concrete e visibili. La Campania, laboratorio della lotta ai reati ambientali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Napoli, Carabinieri sempre più green auto elettriche e sostenibilità

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