A Napoli si avvicina l’edizione 2026 del Green Med Expo & Symposium, evento dedicato ai temi della sostenibilità ambientale nel Mezzogiorno. La manifestazione si svolgerà nella regione Campania e coinvolgerà diversi attori del settore, tra aziende, enti pubblici e istituzioni. La fiera sarà il punto di riferimento per incontri, tavole rotonde e presentazioni di progetti legati alla tutela dell’ambiente. L’evento rappresenta un momento di confronto sullo stato delle iniziative verdi in Italia meridionale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dal 27 al 29 maggio alla Stazione... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Napoli capitale della sostenibilità: torna il Green Med Expo & Symposium 2026

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