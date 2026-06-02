Nel Regno Unito, gli incendi causati da batterie al litio sono più che raddoppiati in tre anni e nel 2026 potrebbero superare i duemila episodi. La crescita riguarda vari settori, non solo le auto elettriche. I dati indicano un aumento degli incendi anche in dispositivi portatili e sistemi di accumulo energetico. Le autorità monitorano la situazione, senza specificare cause precise o misure di intervento.

Quota mille è stata superata nel 2023, e al ritmo degli ultimi anni il 2026 sarà quello in cui gli incendi dovuti alle batterie al litio supereranno quota duemila in un anno. I dati raccolti dal gruppo assicurativo globale Qbe relativi al Regno Unito tracciano un andamento indubbiamente crescente. Il 2022 si era chiuso con 713 incendi in Uk provocati da una batteria al litio, il 2023 con 1.138, il 2024 con 1.456 e il 2025 con 1.760, proiettando il 2026 verso quota 2.000. Dall’inizio alla fine del triennio l’incremento è stato di due volte e mezza circa, da una media di due incendi al giorno a una di poco inferiore a cinque (4,8), in altri termini una batteria in fiamme ogni cinque ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batterie al litio sempre più spesso a fuoco, ma non sono le auto elettriche il problema

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Incendio causato da bici elettriche

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