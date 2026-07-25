Napoli branco dell' Orientale | Rischiano il processo identificati i picchiatori

Da ilmattino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella città di Napoli, sono stati identificati alcuni individui coinvolti in un episodio di violenza avvenuto sabato scorso presso l'Università. Le forze dell'ordine hanno riconosciuto i responsabili e stanno preparando un'informativa giudiziaria che potrebbe portare a un procedimento penale. I sospetti sono stati riconosciuti grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte durante le indagini. Non sono ancora stati resi noti dettagli sui possibili capi di accusa o sui procedimenti in corso.

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Sanno chi sono e hanno le idee chiare sul ruolo che hanno svolto sabato scorso. Li hanno individuati, il loro volto (e probabilmente le loro generalità) è destinato a finire al centro di un’informativa giudiziaria. Un atto d’accusa destinato alla Procura di Napoli e alla Procura per i minorenni. Sono i picchiatori del sabato sera, quelli che hanno agito in Largo Giusso, in piazzetta Orientale. Ricordate la storia? Tre ragazzini feriti, studenti napoletani aggrediti senza un motivo, costretti a subire interventi chirurgici dopo essere stati circondati e aggrediti da un gruppo di giovanissimi. Un caso che non è rimasto lettera morta. Anzi. Indagini in corso, gli inquirenti non sono rimasti a guardare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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