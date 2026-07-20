Movida a Napoli caccia al branco di ?piazzetta Orientale? | Aggrediscono per noia
Un gruppo di giovani ha aggredito alcuni coetanei in piazzetta Orientale. Dopo aver circondato le vittime, hanno iniziato a colpirle con calci, pugni e spintoni, poi sono fuggiti inseguendole. Le aggressioni sono avvenute senza un motivo apparente e sembrano essere state compiute per noia, secondo le testimonianze sul posto. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi.
Giovani e violenti. Ma soprattutto: gratuiti. Provocano senza una ragione, picchiano gruppi di coetanei. Circondano le vittime, poi giù con calci e pugni, spintoni e inseguimenti. In alcuni casi, come è accaduto sabato notte, c’è anche chi brandisce coltelli, tirapugni, punteruoli. Sono nove o dieci giovanissimi, sono quelli del branco di piazzetta Orientale, all’ombra di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Non è la prima volta che entrano in azione, cominciano a rappresentare un problema un po’ per tutti: per le famiglie dei ragazzi presi di mira, per i commercianti, per i residenti. Ma chi sono? Nove o dieci soggetti al massimo. Babypicchiatori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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