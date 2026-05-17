Isernia video del branco svela l’aggressione | tre giovani identificati

A Isernia, le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare tre giovani coinvolti in un’aggressione avvenuta tra Corso Marcelli e i vicoli del centro storico. Un video diffuso online mostra i momenti dell’aggressione, mentre le immagini delle telecamere hanno consentito di scoprire anche il terzo aggressore, finora sconosciuto. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio e procedere con le eventuali azioni legali.

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