Il club partenopeo ha annunciato ufficialmente due cessioni in uscita, continuando a ridurre la rosa a disposizione dell’allenatore. La società è molto attiva sul mercato, concentrandosi principalmente sulle operazioni di vendita.

La società partenopea continua a sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri: ecco le ultime due operazioni in uscita. Napoli sempre molto attivo sul mercato, soprattutto per quel che riguarda le cessioni. Il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, è impegnato a vendere quei calciatori che non rientrano nei piani di Max Allegri e arrivano due novità importanti in tal senso. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale: “ Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla Società Sportiva Calcio Napoli. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Napoli, arriva una doppia cessione: il comunicato ufficiale

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