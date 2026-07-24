Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e si trasferisce al Modena in prestito con diritto di opzione. La SSC Napoli ha ufficializzato la cessione del giovane attaccante, alleggerendo una rosa già numerosa in vista della stagione estiva. Ambrosino verso Modena: il prestito con diritto. La nota ufficiale del club partenopeo non lascia spazi a interpretazioni. Ambrosino Di Bruttopilo passa al Modena Football Club 2018 con formula in prestito e diritto di opzione per il club emiliano. Una mossa che consente al Napoli di liberare una casella in attacco senza perdere completamente il controllo sul giocatore, mantenendo la possibilità di riprenderlo qualora la stagione in Emilia si rivelasse particolarmente positiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, la cessione è un grande ritorno: arriva il comunicato ufficiale

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