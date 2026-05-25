UFFICIALE- Conte arriva il comunicato del Napoli | annuncio sui social

Il Napoli ha annunciato ufficialmente sui social l’addio di Antonio Conte come allenatore. Il club ha pubblicato un messaggio di ringraziamento, confermando che la collaborazione tra le parti si è conclusa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle tempistiche del cambio. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo la fine del rapporto professionale.

Il Napoli saluta definitivamente Antonio Conte. Con un post sui social, il club azzurro ha confermato in via ufficiale l’addio dell’allenatore azzurro, ringraziandolo per il lavoro svolto. Conte-Napoli, addio via social. Il Napoli ha scelto la via social per ufficializzare l’addio di Antonio Conte. Il club azzurro ha pubblicato infatti un post che certifica ufficialmente l’addio con due semplici parole: “ Grazie mister “. Arriva quindi la conferma di un addio che si consuma senza veleni, ma con grande gratitudine per due anni che si chiudono con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Di certo, anche i tifosi non possono che unirsi a questo ringraziamento per il lavoro immenso svolto dall’allenatore: in attesa di capire chi sarà il suo successore, è il momento degli applausi per un percorso straordinario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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UFFICIALE: CONTE e il NAPOLI si SEPARANO

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