Napoli Allegri vuole Vlahovic Manna ha chiamato il papà

Dopo l’addio di Lukaku, ormai vicino alla partenza, il Napoli si sarebbe interessato a Vlahovic, svincolato dalla Juventus. Secondo quanto riportato, l’allenatore avrebbe contattato il padre dell’attaccante. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile interesse da parte del club partenopeo per il giocatore. La notizia circola tra le indiscrezioni di mercato e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Con l’addio di Lukaku, che sembra ormai cosa certa, il Napoli potrebbe rifiondarsi su Dusan Vlahovic che ha chiuso con la Juventus. È svincolato. Ne scrive Paolo Pirisi su Tuttosport Napoli, idea Vlahovic. Si legge su Tuttosport: “ Il futuro di Romelu Lukaku è in bilico. Venuta meno la presenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la strada per immaginarlo ancora in Campania diventa più impervia. Così il Napoli, che ritiene sostanzialmente fuori dal progetto anche Lorenzo Lucca, cerca un numero nove col quale completare il reparto. Vlahovic fa al caso di Allegri: Manna aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, con la promessa di risentirsi più avanti se Dusan non avesse trovato una destinazione gradita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Clamoroso Napoli: Allegri vuole Vlahovic!

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