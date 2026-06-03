Allegri e Manna hanno avuto un incontro in cui sono emersi contatti attivi riguardo a Vlahovic e il Napoli. La discussione si è concentrata sulle possibili strategie di mercato e sulle trattative in corso. Nei giorni recenti, ci sono stati scambi di messaggi e incontri tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di definire dettagli e condizioni. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. La giornata di oggi potrebbe essere importante per definire le prime linee operative del mercato azzurro. È infatti previsto un confronto tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo ci saranno strategie, priorità e possibili rinforzi per la prossima stagione. Il club vuole costruire una rosa competitiva e coerente con le idee del nuovo allenatore. Tra i profili da valutare con attenzione c’è anche Dusan Vlahovic. Secondo Il Mattino, l’attaccante della Juventus resta un nome gradito ad Allegri. Il tecnico lo apprezza da tempo e avrebbe già pensato a lui anche durante la precedente esperienza al Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Vlahovic-Napoli, vertice Allegri-Manna: contatti vivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vlahovic-Napoli a parametro zero, Allegri insiste: la nuova mossa di Manna

Napoli, clamorosa idea Vlahovic: la prima mossa di MannaDusan Vlahovic è ancora in forza alla Juventus, ma nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il suo entourage e un rappresentante di un...

Temi più discussi: Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Pagina 0 | Brocchi: Juve, Leao e Vlahovic devono restare. Marcolin: In Nazionale Ranieri o Mancini; Napoli: suggestione Vlahovic per l'attacco. De Laurentiis investirà su profili di primo piano; Manna vuole accontentare Allegri: contatti con l'agente di Vlahovic.

Vlahovic-Napoli, vertice Allegri-Manna: contatti viviForzAzzurri.net - Vlahovic-Napoli, vertice Allegri-Manna: contatti vivi Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. La giornata di oggi potrebbe ... forzazzurri.net

Opinione forte - Allegri al Napoli ha senso reddit

Napoli, Allegri porta con sé i suoi fedelissimi: per i bookie è vicino il doppio colpo Rabiot e VlahovicAllegri si avvicina al Napoli e i bookmaker accendono le quote su Rabiot e Vlahovic, due fedelissimi che il tecnico vorrebbe ritrovare in azzurro. tuttojuve.com