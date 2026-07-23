Napoli emergenza in difesa | Allegri vuole il suo pupillo Gatti il ds Manna ha altre due opzioni

Il club di Napoli sta affrontando un problema nella linea difensiva dopo aver perso un giocatore chiave e non avere ancora tempi certi sul ritorno di un altro. Il direttore sportivo ha individuato due alternative, mentre l’allenatore ha espresso interesse per un giocatore in prestito, già nel suo passato con il club. La priorità è intervenire rapidamente per rinforzare il reparto, considerando anche che l’obiettivo principale è un difensore con esperienza e compatibilità con la rosa.

Houston, abbiamo un problema. E fa nulla se è stato solo un test, il campo in questo senso c'entra poco. Ma la necessità di intervenire - anche in fretta - per sistemare la difesa che ha perso una colonna come Alessandro Buongiorno e che non sa ancora quando riavrà Sam Beukema, beh, ammette una riflessione approfondita. Può il Napoli pensare di cominciare la stagione con Amir Rrahmani punto fermo e accanto a lui il rientrante Rafa Marin - che ha fatto bene al Villarreal ma la Spagna è un'altra cosa -, Luca Marianucci e adattare all'occorrenza Mathias Olivera per qualche partita? Oggettivamente, se si punta a fare un campionato da vertice e inseguire almeno il passaggio alla seconda fase di Champions, la risposta è no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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