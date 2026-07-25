Il Napoli si prepara a chiudere il ritiro a Dimaro, con una partita contro la Carrarese prevista domani. La squadra lascerà il Trentino lunedì prossimo. Hojlund è tornato con il gruppo, mentre Alisson Santos ha svolto un allenamento differenziato.

Si sta per chiudere il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, sfideranno domani la Carrarese di Cioffi per poi lasciare il Trentino lunedì prossimo. Dopo la conferenza stampa di Di Lorenzo, gli azzurri hanno svolto il consueto allenamento pomeridiano che ha portato con sé un’ottima notizia. Napoli, gestione per Alisson Santos. Come riportato dallo stesso club partenopeo, Hojlund si è infatti allenato con il resto del gruppo. Ecco il report del Napoli: “ Dopo la seduta mattutina gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio alla Ski.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico in fase di possesso e non possesso e successivamente in una partitina a campo ridotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli a Dimaro, Hojlund torna il gruppo: differenziato per Alisson Santos

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