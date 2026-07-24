Napoli in ritiro a Dimaro | arriva Cheddira per sostituire Lucca assenti Alisson Santos e Lindstrom

Il Napoli prosegue il ritiro a Dimaro, con l’ottavo giorno di allenamenti. Durante la sessione pomeridiana, è arrivato Wallid Cheddira, che prenderà il posto dell’infortunato Lorenzo Lucca. Tra i giocatori presenti, assenti Alisson Santos e Lindstrom.

Ottavo giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Tra gli azzurri presenti nella seduta pomeridiana c’è anche Wallid Cheddira, arrivato per sostituire l’infortunato Lorenzo Lucca. Napoli in ritiro a Dimaro, giorno 8 seduta pomeridiana. I giocatori si sono divisi in due squadre. Gialli: Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Obaretin, Gutierrez; Vergara, Folorunsho; Baridò, Hojlund, Rao. Azzurri: Contini; Mazzocchi, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Prisco; Politano, Cheddira, Giovane. In verde, il jolly Lobotka. Hanno dapprima iniziato un uno contro uno, con due uomini che difendono le mini porte e un altro fa da sponda; poi un’esercitazione attacco contro difesa nella porzione grande di campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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