Dopo un'ultima partita in cui il Napoli non aveva effettuato alcun tiro nello specchio contro il Como, la squadra è tornata in campo contro il Bologna. In questa occasione, sono stati impiegati i due attaccanti Alisson Santos e Hojlund, che hanno rappresentato le due facce dell'attacco partenopeo. La prestazione difensiva della squadra è risultata migliorata rispetto alla gara precedente, anche se non perfetta.

Napoli, 13 maggio 2026 - Dopo la pessima prova offensiva di Como, con zero tiri nello specchio della porta, il Napoli doveva dare una risposta e lo ha fatto contro il Bologna, mostrando però stavolta una prestazione difensiva non irreprensibile. La proverbiale coperta corta di due partite quasi agli antipodi ben rappresenta il campionato e l'intera stagione disputati dagli azzurri, tra lampi di genio, giocate memorabili e tante cose invece da dimenticare. Restando al solo attacco, per un Alisson Santos sempre più convincente c'è un Rasmus Hojlund che lavora, e tanto, per la squadra ma che in zona gol non riesce a sprigionare tutti i suoi cavalli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Alisson Santos e Hojlund le due facce dell'attacco

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