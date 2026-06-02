Nadia Battocletti torna in gara dopo l’influenza | test di spessore sui 5000 al Golden Gala

Notizia in breve

Nadia Battocletti torna in gara dopo aver avuto l’influenza e ha partecipato a un test sui 5000 metri al Golden Gala. La gara si svolge nel quarto appuntamento stagionale della Diamond League e rappresenta l’unica tappa italiana del circuito. La presenza dell’atleta italiana è molto attesa, considerando il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale. La competizione si svolge in un contesto di alto livello, con numerosi atleti internazionali in corsa.