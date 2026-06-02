Nadia Battocletti torna in gara dopo l’influenza | test di spessore sui 5000 al Golden Gala
Nadia Battocletti torna in gara dopo aver avuto l’influenza e ha partecipato a un test sui 5000 metri al Golden Gala. La gara si svolge nel quarto appuntamento stagionale della Diamond League e rappresenta l’unica tappa italiana del circuito. La presenza dell’atleta italiana è molto attesa, considerando il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale. La competizione si svolge in un contesto di alto livello, con numerosi atleti internazionali in corsa.
Nadia Battocletti è sicuramente una delle stelle azzurre più attese ai nastri di partenza del Golden Gala 2026, valevole come quarto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito itinerante. Nella serata di giovedì 4 giugno la fuoriclasse trentina proverà a recitare un ruolo da protagonista sotto i riflettori dello stadio Olimpico di Roma, mettendosi alla prova sulla distanza dei 5000 metri contro avversarie di prima fascia internazionale. La regina incontrastata del mezzofondo europeo tornerà in gara a quasi un mese di distanza dall’ultima apparizione ufficiale, che risale allo scorso 9 maggio quando corse i 1500 a Firenze in 4:03. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oro di Nadia Battocletti nei 3000 | Mondiali Indoor di Atletica 2026
Notizie e thread social correlati
Nadia Battocletti rinuncia alla trasferta di Rabat: prossimo obiettivo Golden Gala dopo l’influenzaNadia Battocletti ha deciso di non partecipare alla tappa di Diamond League a Rabat, in Marocco.
Nadia Battocletti festeggia: “Bisognava danzare nel caos”. E guarda avanti: “Aspetto il Golden Gala”Nadia Battocletti ha conquistato il titolo di campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, aggiungendo un prestigioso oro alla sua carriera.
Temi più discussi: Nadia Battocletti rinuncia alla trasferta di Rabat: prossimo obiettivo Golden Gala dopo l’influenza; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Battocletti salta Rabat: quando torna in pista e dove vedere la Diamond League; Golden Gala 2026: da Jacobs a Battocletti ecco i 16 italiani pronti a sfidare le stelle della Diamond League.
Il Golden Gala Pietro Mennea si avvicina e Roma si prepara ad accogliere il meglio dell’atletica mondiale. All’Olimpico saranno sedici gli azzurri in gara, da Marcell Jacobs a Nadia Battocletti passando per Andy Diaz e Leonardo Fabbri. @CalcioFinanza x.com
Dopo la rinuncia alla tappa di Diamond League a Xiamen, Nadia Battocletti non parteciperà nemmeno a quella di Rabat. La Campionessa del Mondo si sta riprendendo da una brutta sindrome influenzale e non è ancora al meglio. Il suo rientro dovrebbe avve facebook
Nadia Battocletti rinuncia alla trasferta di Rabat: prossimo obiettivo Golden Gala dopo l’influenzaCambio di programma per Nadia Battocletti, che ha scelto di rinunciare alla prossima tappa di Diamond League in Marocco per concentrarsi esclusivamente ... oasport.it
Battocletti torna in gara a Lille: subito la sfida con la primatista NgetichLa campionessa del mondo dei 3.000 metri indoor, Nadia Battocletti, si prepara a un rapido ritorno in pista. A sole due settimane dal trionfo ai Mondiali Indoor di Torun, l'atleta trentina affronterà ... it.blastingnews.com